¡Los rechaza de nuevo! Taylor Swift no se presentará en el medio tiempo del Super Bowl

La artista ha sido invitada en varias ocasiones a formar parte de este importante evento deportivo.

Sin duda alguna, el Super Bowl es considerado uno de los eventos deportivos más importantes del año, principalmente en Estados Unidos. Este evento reúne a millones de espectadores alrededor del mundo y es una de las mejores plataformas para los artistas, pues el show de medio tiempo se ha posicionado como uno de los más privilegiados.

Artistas como Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Justin Timberlake, Bruno Mars, Shakira, Jennifer López y Katty Perry, entre otros, han formado parte del show de medio tiempo, posicionado su trayectoria musical. Es por eso que recibir una invitación para ser parte del evento es un gran honor, pero eso parece no interesarle a Taylor Swift.

Pittsburgh thank you for making me feel sooooo at home in my home state. I mean… You broke the all time attendance record and we got to be the first tour to play your stadium twice. Thank you so much for everything this weekend. You were a mesmerizing crowd, like beyond 🥰😍… pic.twitter.com/1bQmtJA5SS

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 18, 2023