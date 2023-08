La razón por la que Britney Spears podría pagarle una gran cantidad de dinero a Sam Asghari

La pareja enfrentará un polémico divorcio entre rumores de infidelidad y problemas. Los detalles del acuerdo prenupcial han salido a la luz y muchos se preguntan si la artista tendrá que pagarle manutención a su ex.

Hace unos días se viralizó en redes sociales la noticia de la ruptura entre Britney Spears y su esposo, Sam Asghari. Tras varios años de relación, la pareja anunció que iniciarían el proceso de divorcio. Desde entonces, han surgido muchos rumores sobre la separación, incluyendo la teoría que la artista le fue infiel a su esposo.

Finalmente se han revelado algunos detalles del acuerdo prenupcial de la ahora expareja y todo parece indicar que la cantante no tendrá que pagarle ningún centavo a su ex. De acuerdo con fuentes cercanas a los famosos, el acuerdo prenupcial indica que Sam no obtendrá manutención ni ninguna suma de dinero si deciden separarse. A lo único que podría tener acceso es a los regalos que la cantante le hizo durante su matrimonio, como los carros, relojes, ropa, etc. Sin embargo, hay una razón por la que Britney podría acceder a pagarle una importante suma de dinero.

¿Le pagará por su silencio?

Se asegura que el acuerdo prenupcial incluye una cláusula de confidencialidad que le prohibiría a Sam Asghari revelar cualquier información o detalle sobre su relación con Britney Spears. A pesar que el acuerdo previene a la artista de tener que pagar manutención, el abogado de Asghari presuntamente ya presentó documentos en los que están solicitando este apoyo financiero e incluso se rumora que están apelando la cláusula de confidencialidad.

Esto significaría que, si el juez lo aprueba, Ashari podría hablar libremente sobre todos los años de intimidad con la cantante, algo que seguramente no le interesa a Spears. Por esta razón, ella podría verse obligada a pagar una importante suma de dinero a su ex, para prevenir que él revele detalles que puedan perjudicar su imagen.

Por el momento no se tiene mayor detalle sobre el proceso de divorcio y la pareja ha manifestado sentirse agobiada y triste por lo que está sucediendo, aunque han evitado dar declaraciones oficiales en público.

