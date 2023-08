Kendall Jenner y Bad Bunny son captados muy cariñosos en pleno concierto

Desde hace meses se conoce la relación de los famosos, sin embargo, ninguno de los dos ha comentado al respecto.

Bad Bunny y Kendall Jenner fueron sorprendidos besándose en el concierto de Drake en Los Ángeles. El cantante boricua y la modelo estadounidense fueron captados en el show del artista canadiense en el Kia Forum de Inglewood, California.

Los famosos son una de las parejas más importantes del momento en el mundo del espectáculo. Ambos son grandes personalidades en sus respectivas áreas. En dicho show se les observó bastante cerca y en compañía de Kim Kardashian, quien posteriormente se encargó de tomarles algunas fotografías, por lo que los espectadores más cercanos no dudaron en grabar este momento.

Desde hace meses se conoce la relación de los famosos, sin embargo, ninguno de los dos ha comentado al respecto. Durante el evento, ambos estuvieron muy cariñosos con el otro y bailaron bastante pegados algunas de las canciones más famosas de Drake.

Bad Bunny y Kendall en el concierto de Drake 🫣😬 pic.twitter.com/A71fswmho8 — PartySV (@Partysvtw) August 14, 2023

Además del show del artista canadiense, Bad Bunny y Kendall Jenner han sido captados en el Festival Coachella, Nueva York, algunos juegos de Los Ángeles Lakers desde Arena Crypto.com o hasta en la Met Gala 2023.

“La verdad me encanta la pareja”, “A mí me gustaba más la antigua relación de Bad Bunny, siento que era más él”, “Yo acá siento que Benito tiene que fingir”, “Yo no veo tan feliz a Bad Bunny con su otra novia era más feliz”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Bad Bunny y Kendall Jenner anoche en el concierto de Drake en Los Ángeles. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/4aIIyJZArs — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) August 14, 2023

