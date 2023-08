Wendy Guevara gana “La Casa de los Famosos México”, ¿repartirá su premio?

La influencer se coronó como la ganadora del polémico reality después de estar 71 días dentro de la casa.

Publicidad

Wendy Guevara, integrante de “Las Perdidas” resultó siendo la ganadora La Casa de los Famosos México, tras llegar a la parte final junto a Nicola Porcella, quien quedó en segundo lugar en las votaciones.

Sus ocurrencias, personalidad y originalidad hicieron que la influencer fuera ganando más seguidores, hasta convertirse en la gran triunfadora del reality show.

A pesar de que los concursantes se habían puesto de acuerdo para repartirse los cuatro millones de pesos entre los cuatro finalistas del Team Infierno, Galilea Montijo les hizo saber que no se podía dividir el premio, con lo cual sólo le pertenece a Wendy.

Momento en el que la reina Wendy gana #LaCasaDeLosFamososMx 💋 pic.twitter.com/nlYXFk55c3 — La Wendy Guevara (@LaWendyGuevara) August 14, 2023

El primer eliminado de la Gala fue Sergio Mayer, uno de los más polémicos personajes del programa, quien a su salida comentó “No me queda más que agradecer la oportunidad que me dio Dios de llegar ahí a mis 57 años, de que me prestaran esta casa que llamé mi roca para transformarme”.

El tercer lugar fue Poncho de Nigris, quien expresó: “Ya este es mi último reality y yo quería terminarlo de esta manera, con el cariño de la gente”.

Apoyo a la influencer

Wendy Guevara fue capaz de unir a cientos de personas en la Zona Rosa -colonia que es un punto de reunión para los grupos LGBT+- de la Ciudad de México, donde se pusieron pantallas gigantes para ver el final de show.

Reacción en Zona Rosa tras el triunfo de Wendy Guevara en #LaCasaDeLosFamosoMx 🩵🩷🤍 pic.twitter.com/xTYs5vSZ0O — NotiDrag 🇲🇽 (@DragsNoti) August 14, 2023

Además de convertirse en una orgullosa abanderada de la comunidad trans, a la que afirma representó con mucho respeto. Ella afirma que con los cuatro millones de pesos que ganó los quiere para “ponerle un negocio a sus papás y ayudar a gente que haya sufrido quemaduras”.

Antes de salir de La Casa de los Famosos, confesó “sentirse muy sola”. Mientras que la jefa le agradeció su autenticidad, su carisma y su personalidad ocurrente, “fue un verdadero honor tenerte en mi casa”.

Publicidad