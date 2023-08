La actriz mexicana posó como nunca lo había hecho, sin nada de ropa, para la revista Beauty Junkies, donde dejó ver su natural belleza.

Michelle Renaud decidió posar desnuda para la revista digital Beauty Junkies, donde quiso enviar un poderoso mensaje a todas las mujeres que, así como ella, en algún momento de su vida se han sentido inseguras por cómo luce su cuerpo.

Durante la entrevista con Hidelisa Beltrán, la actriz fue honesta al hablar sobre el miedo que le causaba exponerse de tal forma pero finalmente accedió porque quiere demostrar que la perfección no existe.

Además, dijo que quiere demostrar que muchas veces lo que se ve en las revistas está editado y maquillado.

“Me encantó el proceso de tomar las fotos, y que a medida que tomábamos las fotos, las veíamos y obviamente que se me ve celulitis, un poco de panza.

Le pregunté al fotógrafo ¿A las modelos les retocas eso? y me contestó que claro que sí, ahí me cayó el veinte de porqué estoy tan obsesionada con mi cuerpo. El cuerpo real no se ve como siempre lo hemos visto, nos han mentido toda la vida”, explicó.

Mensaje de la actriz

Por primera vez Michelle Renaud aparece completamente desnuda en una sesión de fotos, sin maquillaje ni retoques estéticos.

La artista celebra que existan estos espacios donde se le dé cabida a las imperfecciones, dado que ella durante años peleó con su cuerpo y recurrió a los implantes mamarios para lucir mejor; sin embargo, luego de algunos años decidió retirarlos.

“Tenemos que valorar nuestro cuerpo y trabajar la relación que nos han enseñado a tener con él. Tenemos que estar muy agradecidos con el por que nos lleva y nos trae. Tú solita puedes comer lo que más te guste porque el chiste está en honrar a tu cuerpo y cuidarlo. Tu cuerpo es perfecto, se sana solo y tiene lo que tiene que tener para funcionar al cien”, dijo.

