The Chainsmokers: cambia de fecha concierto en Guatemala

A pocos días del evento, se confirmó que el concierto de The Chainsmokers se cancela y se trasladará de fecha.

Publicidad

The Chainsmokers es un dúo de disc jockeys y productores originarios de Nueva York, Estados Unidos, integrado por Andrew Taggart y Alex Pall. En junio de este 2023 informaron que se presentarían en Guatemala para brindar un concierto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Chainsmokers (@thechainsmokers)

Todoticket anunció en sus redes sociales en ese momento la grata noticia: “Un evento imperdible ¡The Chainsmokers en Guatemala! Mantente atento para más información próximamente”. Posteriormente dieron a conocer que la fecha sería el martes 8 de agosto en el Fórum Majadas y el costo de las entradas.

A pocos días del evento, Todoticket confirmó que el evento se cancela y se trasladará de fecha. Por el momento no han brindado más detalles.

“Es con mucho pesar que hacemos del conocimiento de todos nuestros clientes, que la gira por latinoamérica ha sido trasladada de fechas por temas logísticos lo que imposibilita su su presentación en Guatemala programada para el próximo 8 de agosto”, informan.

“Todos los boletos adquiridos para el evento seguirán siendo válidos para la nueva fecha”, agregaron. Sin embargo, también informaron números de teléfonos para otras gestiones. “Nos vemos pronto para disfrutar de este evento tan esperado”, concluyeron.

Alex Pall y Andrew Taggart, integrantes de The Chainsmokers, son originarios de Nueva York y han logrado marcar un estilo de música distinto combinando ritmos del indie, house progresivo y pop. Algunos de sus más grandes éxitos son “Closer”, “Don’t let me down”, “Paris” y “Takeaway”.

Lee también: ►María Mercedes Coroy recibe reconocimiento por “La alberca de los Nadies”

Publicidad