“Es vulgar”, Karol G recibe críticas por look descarado en nuevo videoclip

Karol G dio de nuevo de qué hablar tras compartir su nuevo videoclip junto a Maluma y Dennis.

Publicidad

Karol G sigue sumando razones para celebrar, consolidándose como una de las voces femeninas más influyentes en el género urbano y ascendiendo a nivel mundial. Hoy dio a conocer un nuevo tema llamado “Tá ok” junto a Maluma y Dennis.

El reciente anuncio de su álbum “Mañana Será Bonito (Bichota Season)” ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes no paran de elogiar a la talentosa cantante por sus éxitos. Ahora, Karol G ha generado polémica al revelar su nueva colaboración.

“Probablemente es uno de los proyectos de este año que más me emociona. Amé esta canción desde el primer momento que la escuché y no me aguanté pedir participar en el Remix. Ansiosa de cantarla y bailarla con toda mi familia de Brasil”, expresó Karol G.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

El cambio de look de la artista para esta colaboración llamó la atención de sus seguidores. Aunque mantiene su característico cabello rosado, se agregaron mechas verdes en la parte delantera, posiblemente como un homenaje al país suramericano.

Aunque muchos elogiaron su belleza, otros hicieron comentarios negativos. “Pienso que ya se mira vulgar”, “Dónde está nuestra Karol, se ve demasiado vulgar”, “Parece una de las chicas que acompañan a los artistas en el video no la estrella que es ella”, “No me parece para nada su vulgaridad”, “Es cierto que bajo de peso y tiene que demostrarlo pero no para tanto”, fueron algunas reacciones.

En la publicación compartida en su cuenta de Instagram, Karol G aparece con un pasamontañas en el que se identifica la bandera de Brasil con los colores amarillo y verde. En el videoclip, la artista se luce con un sensual look y un provocativo baile.

Karol G ha sido invitada al Festival Lollapalooza 2023 en Chicago y pronto iniciará su nueva gira.

Lee también: ►Muere Mark Margolis, actor de ‘Breaking Bad’

Publicidad