Tini Stoessel y Rodrigo de Paul anuncian su separación

En estos meses muchos famosos han terminado sus relaciones sentimentales y ahora se suman Tini Stoessel y Rodrigo De Paul quienes compartieron la noticia a sus fans a través de sus redes sociales.

La cantante y el jugador de la Selección de Argentina lo confirmaron con un mismo mensaje que se replicó en sus respectivas redes sociales.

“Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, escribió la cantante. El futbolista también lo hizo solamente cambio el nombre a Tini.

Algunas versiones afirman que la relación se terminó hace un mes y que una situación personal de Stoessel podría haber sido el desencadenante de este noviazgo que duró casi dos años.

La separación de Tini y De Paul, que comenzaron a salir a finales de 2021 pero oficializaron su relación en abril de 2022, se concreta luego de varios rumores de crisis.

Algunos medios internacionales informan que la cantante les habría confirmado la ruptura a un grupo de amigas. Lo hizo la semana pasada, cuando se reunió con ellas en la fiesta Bresh de Ibiza.

Dos días atrás, el delantero del Atlético de Madrid y actual campeón del mundo con la Selección Argentina de fútbol, sorprendió a sus seguidores al publicar una serie de fotos en donde sus fans observaron que tiene un tatuaje dedicado a Tini.

Hace unos días, Stoessel había sido noticia al contar en una entrevista que sufría problemas de ansiedad. “Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza. Poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”, comentó.

“Pienso que ella fue la culpable porque él hasta su nombre se tatuó”, “Rodrigo no quería terminar sino no se tatúa su nombre”, “Tal vez ella no soportó que él tuviera una vida pasada e hijos”, “Tini es soltera, no tiene hijos, no tiene porque dividir su tiempo”, fueron algunas reacciones de sus fans.

