Danna Paola confiesa que se enamoró de una mujer

Durante una entrevista, la cantante habló de su orientación sexual, algo que afirma fue un descubrimiento para ella.

Danna Paola ha tenido varios romances públicos, el primero fue con el actor Eleazar Gómez y ahora tiene un noviazgo con Alex Hoyer, pero también la han relacionado sentimentalmente con otros artistas hombres, pero nunca con una mujer.

Durante una entrevista, la cantante confesó que sus gustos no se cierran únicamente a los hombres, incluso en una ocasión tuvo un crush con una mujer.

Así lo dio a conocer cuando participó en el podcast de Calle y Poché, Human Of Interest, donde las influencers le preguntaron directamente si se considera heterosexual u homosexual, a lo que confesó que se ve en el centro.

Fue entonces que le preguntaron si alguna vez le ha gustado una mujer, confesando que ella nunca se ha considerado en un extremo u otro cuando se trata de gustos, por eso no se cerraba a la posibilidad de que le gustara una persona de su mismo sexo.

“Sí (me ha gustado una mujer), claro. Yo creo que ha sido de los descubrimientos más lindos que he tenido porque la verdad es que no… yo no creo o no me considero al 100% como un persona que no puedo con las extremidades, lo mismo del balance”.