Camila Cabello y su sexy foto que arrasa en las redes

La imagen muestra a la cantautora en topless.

Camila Cabello, cantante de origen cubano y mexicano, publicó una fotografía en México que acumuló más de 1.5 millones de likes en Instagram en tan solo tres días. En la imagen se puede ver a la también actriz sin blusa y cubriéndose el torso solo con las manos.

El miércoles 26 de julio, Camila compartió una serie de fotografías en su perfil de Instagram. La imagen principal, a blanco y negro, muestra a la cantautora prácticamente en topless. En la descripción atribuyó lo atrevido del retrato a la fotógrafa Ellen von Unwerth.

La publicación acumuló exactamente un millón 600 mil 531 likes hasta el sábado 29 de julio. La mayoría de los comentarios resaltaban su belleza hasta que surgió el rumor de que la autora de “Havana” y “Señorita” tendría una relación con Rauw Alejandro, quien recientemente se separó de Rosalía.

Raúl De Molina, paaprazzi de Univisión, señaló que Rosalía y Rauw Alejandro se separaron desde hace dos meses, y después de eso, el puertorriqueño salió con Camila Cabello.

“Yo no creo que está saliendo con la chica de Colombia pero sí me han dicho de muy buena fuente, extremadamente buena fuente que ha estado saliendo con Camila Cabello. Camila Cabello y me lo han dicho de muy buena fuente en la ciudad de Los Ángeles, varias personas que están en la industria”, declaró de Molina.