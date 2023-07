ALF volverá a la televisión de la mano de Ryan Reynolds

El estreno de esta producción está programado para el sábado 29 de julio en el canal Maximum Effort.

ALF, el icónico extraterrestre de la serie de televisión que conquistó los corazones de millones de espectadores en los años 80, está listo para regresar a la pequeña pantalla de la mano del talentoso actor y productor Ryan Reynolds.

Entre 1986 y 1990, la cadena NBC transmitió ALF, una serie que seguía las aventuras de los Tanner, una familia estadounidense que acogía en su hogar a un peludo y parlanchín alienígena cuya nave espacial se había estrellado en la Tierra. Después de más de tres décadas desde su última emisión, ALF volverá a la vida gracias a una iniciativa de Ryan Reynolds y su canal Maximum Effort.

El canal Maximum Effort, propiedad de Reynolds y disponible en plataformas como Fubo, Amazon Freevee y Tubi, ha adquirido los derechos de la clásica comedia y presentará una maratón televisivo que incluirá episodios de ALF junto con unos segmentos de publicidad protagonizados por el querido personaje. El proyecto cuenta con la colaboración del creador de ALF, Paul Fusco, y Shout! Studios, lo que garantiza la fidelidad a la esencia original de la serie.

El estreno de esta producción está programado para el sábado 29 de julio en el canal Maximum Effort. Ryan Reynolds expresó su entusiasmo por revivir a ALF y por la oportunidad de mezclar de manera creativa las series y la publicidad en su canal. Esta iniciativa busca atraer tanto a los fans nostálgicos de ALF como a nuevos seguidores que puedan descubrir y enamorarse del entrañable extraterrestre.

El maratón televisivo ofrecerá a los espectadores la oportunidad de disfrutar de los episodios clásicos de ALF, así como de un podcast original titulado “Maximum Effort Channel: The Pawdcast”. Esta combinación de contenidos permitirá a los espectadores sumergirse en el universo de ALF y disfrutar de nuevas e interesantes propuestas de entretenimiento.

El regreso de ALF a la televisión marca un hito en el mundo del entretenimiento, ya que demuestra cómo una serie clásica puede mantener su relevancia y atractivo para el público actual. La pasión de Ryan Reynolds por el proyecto y su deseo de revivir a ALF han sido fundamentales para hacer posible este emocionante retorno.

Set your DVR and ham radio frequencies: ALF Marathon lands this #Caturday on Maximum Effort Channel, on @fuboTV. pic.twitter.com/DLuLz6Xm3l

— Maximum Effort (@MaximumEffort) July 28, 2023