Clasificación de la película Barbie: ¿Es apta para niños?

La película Barbie es sin duda uno de los filmes más importantes de 2023. Ya antes de su estreno se volvieron virales los looks inspirados en la famosa muñeca, que pudimos ver en todas las redes sociales.

La llegada a los cines de la película “Barbie“, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, ha generado una gran expectación. Aunque la cinta está basada en la clásica muñeca que ha entretenido a niños alrededor del mundo, en Latinoamérica fue clasificada como “B”, lo que indica que es apta solo para mayores de 12 años.

La cinta de la directora Greta Gerwig no está dirigida a la audiencia infantil. Esto significa que niños y niñas menores de 12 años no podrían entrar al cine a disfrutar de ella. Aunque en algunos países de la región no siempre se cumple la restricción.

De acuerdo a la Ley Federal de Cinematografía la clasificación B hace a Barbie, la película para adolescentes de doce años en adelante. Esto se debe a que hay varias temáticas relativamente fuertes que se tratan en la trama, que no son aptas para ser visualizadas por pequeños de entre cero y 13 años.

Incluso en uno de los tráilers se aprecia cómo la protagonista, Margot Robbie, recibe un golpe en el glúteo. Por esta razón se considera que no es prudente proyectarla ante niños y niñas.

Cirujanos plásticos y dentistas, preocupados por el impacto de la película Barbie

También los maquillajes rosados están viviendo un momento de gloria, así como todo lo relacionado con Barbie, desde fiestas temáticas a colecciones cápsula de marcas populares.

Sin embargo, a pesar de que la película dirigida por Greta Gerwig se interpreta como una revisión actualizada del personaje y ha sido una de las películas más esperadas desde su anuncio, algunos cirujanos plásticos y dentistas han expresado su preocupación ante la presentación de la estética perfecta e irreal de Barbie.

“Para la mayoría, la nueva película de Barbie será una visión feminista del personaje, pero la cinta aún abraza el aspecto típico de Barbie, con sus pies no funcionales y su diminuta y chata nariz, como una vista de esquí que, en una persona real, no permitiría la entrada de suficiente aire”, comenta la cirujana plástica facial Dara Liotta, con sede en Manhattan. “Me preocupa la reintroducción de estos ideales incluso en el contexto de una historia moderna”.

El dentista cosmético Matt Nejad, de Beverly Hills, también está preocupado de que la gente intente emular los rasgos de cualquier personaje de Barbie o de cualquier celebridad. “Una sonrisa favorecedora, ya sea lograda mediante ortodoncia, carillas o ambas, varía mucho de una persona a otra”, explica. “Tiene que encajar con tu cara y otros aspectos, permitiéndote sonreír de manera que muestre la proporción correcta de dientes en relación con las encías y los labios. Las proporciones para Barbie no son las mismas que para ti, y sería extraño poner su sonrisa en tu boca”.

