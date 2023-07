Residente lanza nueva “tiradera” y menciona a Shakira ¿para bien?

Residente ha vuelto a sorprender a sus millones de fans al lanzar una nueva canción dedicada a Cosculluela, J-Balvin y Shakira.

Publicidad

Residente ha vuelto a sorprender a sus millones de fans al lanzar una nueva canción titulada “Bajo y batería“, dedicada a Cosculluela, en la que demuestra una vez más su habilidad para rimar y provocar expectación entre sus seguidores.

El reconocido artista puertorriqueño compartió esta canción que rápidamente se convirtió en tendencia a nivel mundial. Sin embargo, el inicio de esta historia se dio unos días antes, cuando Residente publicó un video en redes sociales en el que se le ve conversando con un sacerdote sobre las “tiraderas”, dando a entender que se acercaba una nueva entrega.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por René Pérez Joglar (@residente)

Los fans al escuchar el tema han entendido que es una tiradera para Cosculluela. Sin embargo, también menciona a J Balvin y Shakira. A lo largo del video, que tiene una duración de más de 9 minutos, Residente lanza varias frases en contra de su compatriota, recordándole su caso de violencia doméstica, cuestionando su supuesta fe y señalando que se hace pasar por un delincuente a pesar de haber tenido siempre una vida privilegiada.

Además, en un verso menciona a la colombiana Shakira, en el que menciona que: “Del fucking capataz en la central azucarera, soy lo último que verás antes de que mueras, el techo del hospital, la cara de la enfermera, de esta ternera me como el lomo, las costilla’, me como hasta la calavera, el rabo, el cuello, no dejo na’ en el plato, hasta Shakira se queda sin cadera”.

El videoclip que acompaña al tema se ha caracterizado por su simplicidad, presentando imágenes en blanco y negro y cumpliendo con la promesa del título al tener como únicos acompañantes a un bajo y una batería.

Con este nuevo lanzamiento, Residente demuestra una vez más su dominio del arte del rap y su capacidad para generar controversia.

Lee también: ►Fan sube al escenario a cantar con el Grupo Firme

(Visited 19 times, 19 visits today)

Publicidad