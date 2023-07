Locutores de “La Tronadora acaparan la atención de Miguel Bosé

Mariale y David Mayén realizaron una coreografía de la nueva canción del cantante español junto a Rauw Alejandro.

Publicidad

El lanzamiento de Playa Saturno, último disco de Rauw Alejandro, ha causado un gran revuelo pues se reveló que en una de las canciones tiene una colaboración especial con Miguel Bosé.

Como se sabe, el célebre cantante español había permanecido cinco años alejado de los escenarios a causa de sus problemas en las cuerdas vocales y hoy regresa a la escena musical con el tema “Si te pegas”.

A pocos días de su lanzamiento, la canción ha logrado un éxito inesperado. Tanto así que los locutores de “La Tronadora”, Mariale Guzmán y David Mayén realizaron una coreografía del tema y ya logró acaparar la atención del artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David Mayén (@soydavidmayen)

A través de sus redes sociales, Bosé compartió el video de ambos bailando la canción, así como también un video que subió Mariale sola donde también está haciendo los pasos.

“Esooooo!!! 🔥🔥🔥🔥”, escribió en el TikTok de la guatemalteca.

¿Qué le pasó a Miguel Bosé?

En una entrevista en El Hormiguero, el cantante español explicó el verdadero motivo de sus problemas vocales y confesó que tuvo un accidente de joven por el que hace meses le tuvieron que operar de dos vértebras y que en aquel momento el médico le dijo que había visto algo que no le gustaba.

Tras unos días, lo que pensaban que era una sinusitis crónica no lo era y que creía que habían encontrado la causa, que no era otra que una muela.

“Al ponerme un implante mal con el tiempo se transformó en una infección que me infectaba toda la cara y bajaba hasta los intestinos. Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto. Después de ocho años”, contó, aclarando el origen de sus problemas vocales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cover Night (@covernight_es)

El artista contó cómo le hasta el momento le habían dado diferentes causas. “Me habían dicho que era emocional, de pulmón, que era reflujo, lo probé todo y viajé por todo el mundo visitando los mejores médicos.

Ocho años viajando con una miseria en el alma tremenda porque había perdido la herramienta. Le pedía a dios que si no podía cantar no cantaba, pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cuál es el timbre de voz de su padre, para poder comunicarme”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mónica Naranjo (@monicanaranjo)

(Visited 25 times, 25 visits today)

Publicidad