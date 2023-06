Claire Delić presenta “12 Plagios”, homenaje a grandes de la música

"Me Cuesta Tanto Olvidarte" es unos de los temas destacados del álbum "12 Plagios" de Claire Delić además de uno de los éxitos de Ricardo Arjona.

La artista holandesa Claire Delić presentó su último video musical, “Me Cuesta Tanto Olvidarte“, que añade un toque fresco al amado clásico del grupo español Mecano. La canción forma parte de su recién lanzado álbum, “12 Plagios”, un destacado trabajo discográfico inspirado por los icónicos artistas latinos que han influenciado en su carrera.

Delić ofrece una versión cruda y hermosa de la canción, acompañada de un cautivador video musical en blanco y negro dirigido por Ricardo Calderón. El video transporta a los espectadores en un viaje por las calles de la Ciudad de México.

En “12 Plagios”, Claire Delić muestra su extraordinario talento artístico, cautivando a los oyentes con su impresionante rango vocal, control y expresiones sinceras.

El álbum es una cuidadosa selección de canciones que inspiraron a la artista nacida en Holanda a explorar el idioma español. Al dar nueva vida a clásicos atemporales que se hicieron famosos gracias a leyendas como Fito Páez, Mecano, Joaquín Sabina y Rubén Blades, Delić ofrece su propia perspectiva artística y sofisticada. Los fans también pueden ver su anterior video musical de “Un Vestido Y Un Amor” de Páez.

A sus 29 años, las experiencias únicas de Claire Delić le han dado la sensación de haber vivido múltiples vidas. Nacida en Holanda y criada en el campo, desarrolló un profundo vínculo con la naturaleza y abrazó un estilo de vida sencillo.

Mudarse a Costa Rica con su familia le permitió ampliar sus horizontes sin perder sus raíces. Respaldada por un equipo que comprende su visión distintiva de la música latina, Delić está lista para conquistar el mundo con su emotivo arte.

El tracklist de 12 Plagios es:

Un Vestido y un Amor (Fito Páez).

Rabo de Nube (Silvio Rodríguez).

Me Cuesta tanto Olvidarte (José María Cano).

Tu Boca (Ricardo Arjona).

Aquellas Pequeñas Cosas (Joan Manuel Serrat).

Garganta con Arena (Cacho Castaña).

El Breve Espacio (Pablo Milanés).

Sebastián (Rubén Blades).

No me Importa Nada (Francisco López Varona, Gloria López Varona y Manuel Rodríguez Pérez).

A la Orilla de la Chimenea (Joaquín Sabina).

Coincidir (Alberto Escobar y Raúl Rodríguez).

Sólo Pienso en Ti (Víctor Manuel).

