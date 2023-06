El clásico musical Mamma Mia llega al Teatro Lux en julio

La puesta en escena que cuenta con varias estrellas nacionales promete mucha diversión para los guatemaltecos.

A partir del 15 de julio, los guatemaltecos podrán disfrutar de la puesta en escena Mamma Mia. La pieza teatral que promete muchas sorpresas será exhibida en el Teatro Lux, ubicado en la zona 1.

No cabe duda que la música de ABBA te transportará a un mundo lleno de mucha alegría y ritmo. En esta ocasión, la obra cuenta con la dirección escénica de Ricardo Díaz y el mexicano Beto Torres.

Asimismo, cabe destacar que la dirección musical estuvo a cargo del guatemalteco Roberto Estrada. Mamma Mia estará compuesta por un total de 24 espectaculares artistas que le darán vida a este divertido musical.

Dentro del elenco destacan estrellas nacionales de la talla de Lucía Montepeque, Alejandro Vidal, Andrea Menes y Julio de León. A los anteriores también se unirán Madelin Guerra, Erick Fías, Camila Micheo y Thiago Medrano

Precios y fechas de Mamma Mía en Guatemala…

La obra se estará exhibiendo los sábados y domingos de julio y las entradas tienen un precio de Q265 y Q190. Cabe destacar que habrán varias promociones que permitirán que los guatemaltecos tengan descuentos en sus entradas.

Mamma Mia está basado en las canciones del popular grupo sueco ABBA, que permaneció activo desde 1972 hasta 1982. En ese entonces, se convirtió en una de las bandas más populares a nivel internacional de todos los tiempos.

Judy Craymer tuvo la idea de realizar un musical a partir de las canciones de ABBA, “The Winner Takes It All”, fue la canción con la que nació la obra teatral. Los miembros del grupo no estaban demasiado entusiasmados con la idea, pero finalmente Craymer les convenció cuando les mostró el libreto que había encargado a Catherine Johnson.

El musical cuenta la historia de Sofi, una veinteañera que el día antes de su boda decide conocer la verdadera identidad de su padre entre exnovios de Donna, su madre.

