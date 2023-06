Confirman muerte de Julian Sands, tras encontrar sus restos en unas montañas

El actor británico, famoso por su papel en Aracnofobia, se encontraba desaparecido desde el 13 de enero de este año.

Las autoridades en California, EE.UU., confirmaron que los restos humanos encontrados hace unos días en las montañas del estado eran los Julian Sands, quien desapareció cuando salió hacer senderismo en enero.

El actor, que tenía 65 años, es recordado por sus papeles en películas como “Aracnofobia”, “A Room With a View” y series de televisión como 24 y Smallville.

También participó en la versión estadounidense de 2011 de la novela de Stieg Larsson “La Chica del Dragón Tatuado”, dirigida por David Fincher y protagonizada por Daniel Craig.

Según se reveló, él desapareció el 13 de enero en el área Baldy Bowl, de las montañas San Gabriel. La búsqueda terrestre y aérea se vio afectada por las tormentas de lluvia y nieve que afectaron California a principios de año.

Luego de que desapareciera, su familia agradeció a las autoridades de California por las tareas de búsqueda. Hacia finales de enero, su hermano Nick, que vive en Reino Unido, dijo que ya le había hecho su despedida.

Se sabe que salió a hacer una caminata y nunca regresó, por lo que de inmediato procedieron a su búsqueda. Su cadáver fue descubierto cerca de las 10:00 horas del sábado y trasladado a dependencias policiales para ser identificado.

Julian Sands comenzó su carrera con interpretaciones en películas tan aclamadas como The Kiling Fields (Los Gritos del Silencio, 1984) y A Room With A View (Una habitación con vistas, 1985), en la que aparecía junto a Helena Bonham Carter.

This kiss.

This was the kiss that took our breaths away in the cinema, years ago.

Watching this was one of the most unforgettably romantic moments of my life.

RIP Julian Sands. 💔pic.twitter.com/k8XewZjMUY

— J. Dreyfus Esq & Master Hobbes (blue tick each) (@DreyfusJames) June 28, 2023