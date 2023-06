¿Floricienta en Guatemala? Esto es lo que se sabe

Desde hace mucho han corrido rumores sobre una nueva gira de Flor Bertotti "Floricienta" y su elenco por Latinoamérica.

A través de las redes sociales un mensaje relacionado con la famosa serie argentina “Floricienta” emocionó a los fanáticos guatemaltecos.

La noticia alegra a quienes vieron su infancia marcada por personajes como Federico, Gretta, Franco, Nico, Maya, Roberta y por supuesto, Floricienta. Surgen las esperanzas de volver a encontrarse con las aventuras de esta simpática argentina en escenarios de Guatemala.

La imagen que circula muestra los famosos tenis de la protagonista con el hashtag #Gira2023 y el lema “Ella sabía que él sabía que algún día pasaría…”.

“Un cuento de amor, música y magia florecerá muy pronto en Guatemala”, se lee en una publicación realizada a través de Icon_gt, esto dio la pauta a imaginar que el espectáculo estaría en el país. Sin embargo aún no se han confirmado más detalles.

“No puedo creerlo quiero estar en primera fila”, “Wow este show no me lo pierdo por nada del mundo”, “Ahora que ya trabajo puedo pagar yo misma mi entrada”, “Qué increíble me muero por ir”, fueron las reacciones de los fans.

Florencia es una joven vivaz que comienza a trabajar como niñera en la casa de los Fritzenwalden donde conoce a Federico, el mayor de la familia, quien vuelve de Alemania para hacerse cargo de sus hermanos tras la muerte de sus padres. Su primer episodio fue en el 2004.

