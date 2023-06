Massiel Carrillo publica mensaje tras la derrota en las Elecciones 2023

Las redes sociales no tardaron en "celebrar" que la exmodelo no lograra lo votos necesarias para lograr un puesto en el Congreso.

En febrero, el Partido de Avanzada Nacional (PAN) proclamó a Massiel Carrillo como candidata a diputada al Congreso de la República, ella ocupaba la primera casilla del Distrito Central.

Desde que se dio a conocer su candidatura, la expresentadora de televisión acaparó la atención en las redes sociales debido a su intento por incursionar en la política. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados.

Luego de una intensa campaña electora, en donde protestó en más de una ocasión por la supuesta destrucción de su propaganda, ella no logró los votos necesarios para integrar el hemiciclo.

De los más de 352 mil votos contabilizados hasta las 2:40 de la madrugada, el listado distrital del PAN obtuvo 9 mil votos. Tomando en cuenta que el partido Vamos fue el gran ganador logrando incorporar 40 diputados.

“No entré al Congreso, pero agradezco a quienes me dieron su cariño y confianza ♥️ seguiré generando más empleos en mi empresa y haciendo algo que también me apasiona (entrevistas). Este miércoles regreso a CDMX para continuar con mi programa de entrevistas. Besos a todos!”, escribió en su cuenta de Twitter.

No entré al congreso, pero agradezco a quienes me dieron su cariño y confianza ♥️ seguiré generando más empleos en mi empresa y haciendo algo que también me apasiona (entrevistas) este miércoles regreso a CDMX para continuar con mi programa de entrevistas. Besos a todos!!

— MASSIEL CARRILLO ® (@MASSIELCARRILLO) June 26, 2023