Shakira es captada en las playas de Costa Rica junto con sus hijos

La famosa cantante colombiana decidió vacacionar en compañía de los pequeños en dicho país.

Luego de que se diera a conocer que Shakira le negó a sus hijos asistir a la boda del hermano de Gerard Piqué, este se vio obligado a regresar con los pequeños a Miami. Aunque se habló por varios días sobre los motivos por los que la colombiana negó que sus hijos estuvieran en el matrimonio, se ha revelado que la artista se llevó a sus hijos a Costa Rica.

Así lo hizo saber la colombiana en sus redes sociales la periodista Glenda Umaña quien aseguró haber visto a la cantante en compañía de Milán y Sasha. Con ellos se encontraba Tonino, el hermano de Shakira y actual road manager de la famosa.

De acuerdo con su relato, al parecer se hospedaron en un exclusivo hotel del país centroamericano. “Chicos, estoy que se me sale el corazón. No saben que acaba de pasar. Estamos en Costa Rica, no les voy a decir el hotel, pero acabamos de ver a Shakira”, aseguró la comunicadora.

Si bien la periodista, por respeto a la privacidad de la estrella musical y de su familia, decidió guardarse la ubicación. “Estamos tan emocionados. Fue totalmente inesperado. Estábamos cenando en una reunión de negocios en Costa Rica y la vimos pasar con sus hijos”, añadió la fuente.

Un portal de noticias también informó que la colombiana arribó el pasado miércoles al Aeropuerto Juan Santamaría en su jet privado. La artista salió del hotel de San José para tomar un vuelo con rumbo a las playas de dicho país.

Los lugares que visitará Shakira

Cabe destacar que la interprete pasará unos días en Escazú y luego en Santa Teresa de Cóbano, Puntareas. Shakira había visitado Costa Rica en dos ocasiones previas para presentarse en concierto, la última de ellas fue en 2011.

Habrá que esperar que salgan a la luz más imágenes de su visita.

