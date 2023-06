Fallece actriz que ganó dos premios Óscar

Su éxito le permitió sumarse a la prestigiosa compañía teatral Royal Shakespeare, con la que viajó a Broadway para representar la puesta en escena “Marat/Sade”, cuya versión para la pantalla de plata también protagonizó.

Una de las más reconocidas actrices y políticas británicas, Glenda Jackson, murió este jueves, 15 de junio de 2023, anunció su representante en un comunicado dirigido a numerosos medios británicos. Se confirmó que la dos veces ganadora del Óscar falleció en paz en su casa.

Nacida en 1936 en la villa de Birkenhead, en las cercanías de Liverpool, comenzó a estudiar actuación a la edad de 16 años. Posteriormente, en 1963, realizó su debut en el cine, en la película “El llanto de un ídolo”, dirigida por Lindsay Anderson y considerada una pieza clave del movimiento British sink cinema.

Su éxito le permitió sumarse a la prestigiosa compañía teatral Royal Shakespeare, con la que viajó a Broadway para representar la puesta en escena “Marat/Sade”, cuya versión para la pantalla de plata también protagonizó.

El viaje de Glenda Jackson a los Estados Unidos la llenó de éxitos. Ganó su primer Óscar en 1969, por su participación en “Mujeres enamoradas”, la adaptación de la novela homónima de D.H. Lawrence realizada por Ken Russell.

Un par de años más tarde ejecutaría en el Reino Unido uno de sus papeles más recordados como Elizabeth I en dos producciones: en la cinta “Mary, queen of the Scots”, y en la serie de la BBC “Elizabeth R”.

En 1973 recibió el segundo Óscar de su carrera por su participación en la cinta “Un toque de distinción”, aunque decidió no acudir a la ceremonia a recogerlo, al considerar que no había hecho nada excepcional para obtener el premio.

