La película con la que Amber Heard regresa a Hollywood

Amber Heard aparecerá en otros proyectos cinematográficos en 2023.

Después de su mediático juicio con Johnny Depp, Amber Heard se retiró de los reflectores y se refugió en Madrid, España, aprovechando su habilidad para hablar español a la perfección. Sin embargo, ahora se anunció su regreso a Hollywood con la película “In The Fire”.

La cinta será presentada en la 69ª edición del Festival de Cine de Taormina, en la isla de Sicilia, Italia, que se llevará a cabo del 23 de junio al 1 de julio. Este evento marcará su regreso a la pantalla y su primera aparición mediática después de su polémico juicio.

“In the Fire” es un thriller sobrenatural protagonizado por Amber Heard y Eduardo Noriega, bajo la dirección de Conor Allyn, quien también dirigió “No Man’s Land”.

‘IN THE FIRE’ starring Amber Heard is set to premiere at the 69th Taormina Film Festival.

It is described as a supernatural thriller that follows a psychiatrist as she arrives on a farm bto solve the case of a disturbed child following accusations that the child is the devil. pic.twitter.com/7Gb2ND9gLM

— Film Updates (@FilmUpdates) June 12, 2023