Jennifer López dejó al descubierto su exuberante trasero por accidente en las calles de Los Ángeles

Hace unos días, Jennifer López y Ben Affleck adquirieron una mansión de sesenta millones de dólares en Los Ángeles. La pareja conformada por el cantante y el actor no escatimó dinero en lo que será su nuevo nidito de amor.

Justamente, caminando por la ciudad, un descuido hizo que la artista terminará mostrando parte de su trasero en plena calle. En esta ocasión, la famosa artista apareció luciendo un vestido de la casa de diseño Valentino.

En las imágenes se le puede ver presumiendo todo su poder con unos lentes de sol claros y unas botas de cuero. Sin embargo, al momento de caminar, el trasero de la artista quedaba totalmente expuesto.

No cabe duda que la estrella de Hollywood si que sabe cómo llamar la atención de sus fanáticos. Hay que destacar que la nueva casa de JLo cuenta con un total de 12 dormitorios y tiene 24 baños.

Pero eso no es todo, ya que también tiene una cancha de tenis, otra de bowling, una cava de vinos, un salón de belleza, un spa y por supuesto una piscina. En este lugar vivirá la pareja, rodeados de los gemelos de la intérprete de “Jenny From The Block”.

A ellos también se les unirán los tres hijos que tuvo el actor con Jennifer Garner: Seraphina, Violet y Samuel. Hay que destacar que, tanto Affleck como Garner comparten la custodia de los niños desde hace un tiempo atrás.

Jennifer López toma por sorpresa a sus fans…

Recordemos que fue hace unos meses atrás cuando la cantante y el actor se dieron el “sí” en una íntima ceremonia. La boda tomó por sorpresa a los fanáticos de ambos, ya que semanas atrás, Jennifer había terminado con quien fuera su pareja por varios años.

Habrá que esperar si la pareja tiene hijos en conjunto.

