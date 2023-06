La actriz dejó con la boca abierta a sus miles de fans al derrochar sensualidad y presumir su delantera sin pudor alguno.

En los últimos días, Gaby Spanic ha sido tendencia en las redes sociales tras su repentina salida del reality “Top Chef VIP 2”, ahora vuelve a ser el centro de la atención por su más reciente publicación.

Y es que la actriz compartió un video que deja ver que los años no pasan por ella. En el material audiovisual se puede ver a la popular artista lucir su impactante imagen.

La villana de “Soy tu dueña” publicó una imagen donde se la puede ver en primer plano luciendo una blusa de color blanca con los botones abiertos mientras presume sus atributos luciendo un diminuto sostén beige.

“La libertad no consiste en cambiar de collar sino en dejar de ser perros! Vivan y dejen vivir! Ahhh! Los amo a tiempo! Total!”, escribió.

No cabe duda que la venezolana luce un tremendo cuerpazo a sus 49 años, por esos sus seguidores no tardaron en llenarla de halagos y comentarios por su belleza.

“Pero que bella 😍😍”

“Me encanta… eres tan hermosa..😍 😍”

“Te admiro mucho, quiero tener la seguridad que tienes como mujer 😢❤️”

“Paola Bracho en su plan insoportable de tanta Belleza 🔥”

Palabras de la actriz

El reality show de Telemundo se vio sacudido recientemente por la sorpresiva partida de Gaby Spanic. La segunda temporada de Top Chef VIP había logrado reunir a varias celebridades, incluyendo a Laura Zapata, Sara Corrales y Arturo Peniche.

Sin embargo, a poco más de un mes de su inicio, los seguidores se vieron desconcertados por la ausencia de la artista y se preguntaban ansiosamente: “¿Dónde está Gaby?”, “¿Qué pasó con Gaby?”.

A lo que ella respondió: “No me gustan las trampas, la hipocresía y los favoritismos y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar, me siento más cuerda que nunca, soy una mujer fuerte”.

“Por motivos personales no va a continuar en la competencia. Nuestro cariño y respeto para ella”, fue lo que escribió la televisora, mientras que ella en una publicación puso con ironía: “los que menos cocinan ganan”.

