Edgar Vivar: “Lo que más recuerdo de Guatemala fue el terremoto que nos recibió”

El comediante mexicano, famoso por sus personajes en el “Chavo del 8” platicó previo a su visita al país.

Será el próximo viernes 9 y sábado 10 de junio cuando se presente el comediante mexicano Edgar Vivar en Guatemala. El artista llega de la mano de un show que promete revivir muchos recuerdos: “Es joven aún, un show nostálgico e inolvidable”.

Durante una entrevista vía el zoom, la estrella de televisión reveló algunos recuerdos que tiene de su visita a Guatemala con todo el elenco del Chavo del 8.

“Recuerdo que una vez fuimos a Guatemala nos recibió con un terremoto, aún recuerdo varios de los titulares”, destacó el actor.

Sin embargo, resaltó que dentro de sus lugares favoritos del país está La Antigua Guatemala. Asimismo, afirmó que la gente es “muy cariñosa” y que “el acento de los guatemaltecos es muy particular”.

Más del show que trae Edgar Vivar a Guatemala…

Además, la estrella de la televisión afirmó que con el show que trae a Guatemala busca revivir recuerdos entre los asistentes. “Presentaré varias fotografías de esa época dorada, yo le tomaba fotos a mis compañeros y las guardaba”, recuerda Vivar.

Asimismo, aprovechó para destacar que él mismo es el que contesta los mensajes que ingresan a sus redes sociales. “Todas las noches lo hago de manera sistemática. Hay muchos fans que me comparten sus fotos del recuerdo conmigo o tienen alguna anécdota”, destaca don Edgar.

Pero eso no fue todo, ya que aprovechó para bromear con respecto a qué actor le gustaría que le diera vida al Señor Barriga si se hiciera una nueva serie del Chavo del 8. “Me gustaría que fuera Brad Pitt (bromas). Creo que en esta ocasión no me tocaría elegir a mí, pero afuera hay mucha gente talentosa, de seguro convocaría a un casting como yo lo hice muchas veces”, agregó.

