Kate Hudson publica candente foto en tanga y sin sostén

La actriz provocó un caos en las redes al exponer su espectacular figura retando la censura de Instagram y hasta su hermano quedó en shock.

Kate Hudson ha llevado el ‘fitness‘ a su máximo nivel con unas impresionantes fotos en las que podemos ver su tremendo cuerpazo después de tres hijos y a sus 44 años de edad.

La actriz sorprendió a todos al compartir su día de sol y piscina, donde se le observa en topless leyendo un libro. Sin embargo, lo que llamó la atención es que en la última imagen de su carrusel, aparece en tanga de espaldas a la cámara.

“Suns out, buns (and huns) out ☺️☀️ #summerready”, fue la frase que compartió haciendo referencia a que salió el sol, hace calor, y por lo tanto, debemos mostrar nuestras armas.