La famosa banda del regional mexicano sufrió un ataque a balazos al finalizar una presentación en Guanajuato.

El bus en el que viajaban los integrantes de la banda “Los Recoditos” sufrió un ataque a balazos mientras se dirigían a la Ciudad de México tras su presentación en Guanajuato, informó Christian Oronia, representante de la agrupación.

En entrevista para TvyNovelas, Christian Oronia, quien fue clarinetista de “Los Recoditos”, explicó que el ataque armado se dio cerca de Salamanca, cuando un carro se colocó frente al autobús y desde el interior comenzaron a dispararles.

De acuerdo con los detalles ofrecidos por el representante de la banda, intérprete de exitosos temas como “Me sobrabas tú” y “Perfecta”, entre otros, el ataque armado se registró pasadas las 3 de la madrugada tras una presentación en Guanajuato.

Oronia explicó que una de las balas impactó a unos 40 centímetros de distancia de la cabeza del conductor quien, de manera rápida, reaccionó librando el ataque en la carretera y saliendo del radar de los delincuentes por la salida con destino a Guadalajara, Jalisco.

Pese a los impactos de bala, el representante de “Los Recoditos” informó que no se registraron lesionados durante el ataque al camión que traía de regreso a la capital de nuestro país a los famosos músicos y cantantes.

