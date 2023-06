Al Pacino, de 83 años será papá de nuevo y ella es su guapa novia de 29 años

La empresaria y productora estadounidense, Noor alfallah, será la mamá del hijo de la estrella de cine.

Al Pacino ha dado una gran sorpresa al anunciar que será papá por cuarta vez a la edad de 83 años. El actor ganador del Oscar, tiene dos hijos con la actriz Beverly D’Angelo y una con la coach de actuación, Jan Tarrat.

Ahora, la mamá del próximo hijo del famoso es Noor Alfallah, quien es una empresaria y productora estadounidense. La joven que es 54 años menor que el actor, hicieron oficial su relación en abril de 2022 y desde entonces han aparecido juntos públicamente en varias ocasiones.

Noor creció en un exclusivo barrio de Beverly Hills de Los Ángeles con su madre estadounidense Alana y su padre kuwaití Falah, quien es presidente de una empresa llamada Q8 Capital Inc. En 2013, el New York informó que su familia tenía una fortuna estima de nueve cifras, según lo informado en The Sun.

Nor, quien es la mayor de cuatro hermanos, tiene una licenciatura de la Escuela de Artes Cinematográficas de la USC y una maestría de la UCLA en producción de cine. En una entrevista, la escritora aseguró que siempre había querido ser directora de cine, ya que desde los 8 años este ha sido su pasión.

Los otros romances de la pareja de Al Pacino…

Cabe mencionar que, Al Pacino, no es el primer hombre mayo con el que ha salido la joven escritora. Antes de salir con Al Noor estuvo vinculada con Mick Jagger desde 2017 durante un año, cuando ella tenía 22 años y él 74.

Para 2018, el romance se había esfumado y se le vio almorzando con el multimillonario Bicolas Berggruen, que ahora tiene 61 años.

La noticia ha desatado todo tipo de comentarios en las redes sociales, resaltando que Al Pacino “está demasiado” grande como para salir con otra “sorpresa”, sin embargo también recibió varias felicitaciones.

“Que sorprendente de este hombre”, “Felicidades”, dicen algunos de los textos que se pueden leer en redes.

