The One Club for Creativity anuncia su primera edición del Portfolio Night Global 2023

Este evento global de revisión de portafolios de jóvenes talentos se ha realizado en 6 continentes y 70 ciudades durante los últimos 20 años.

Publicidad

EstoEsMarte y GoodMood, dos de las agencias de publicidad independientes más destacadas de Guatemala, se

enorgullecen de anunciar la primera edición del Portfolio Night del prestigioso The One Club of Creativity.

Este evento global de revisión de portafolios de jóvenes talentos se ha realizado en 6 continentes y 70 ciudades

durante los últimos 20 años. Es una oportunidad única para que los jóvenes estudiantes y freelancers que aspiran

a trabajar en publicidad se reúnan con creativos de renombre y reciban asesoramiento valioso para su carrera.

Portfolio Night es una oportunidad única que puede cambiar la vida de un joven guatemalteco, ya que es una herramienta fundamental para las agencias a la hora de reclutar a los mejores jóvenes talentos.

Además el programa incluye Portfolio Night All-Stars, en el que cada ciudad anfitriona selecciona un joven creativo en su mercado con el mejor portafolio. Estos afortunados All-Stars trabajarán virtualmente en equipos para una importante marca global y asistirán a seminarios y sesiones de reclutamiento.

Al final de la semana, cada equipo hace su presentación. The One Club traslada al equipo ganador a Nueva York para

una semana presencial de eventos y oportunidades para establecer contactos. Si eres un joven creativo no te pierdas esta oportunidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Portfolio Night GT (@pnight.gt)

Fecha: jueves 8 de junio

Hora: 17 horas

Lugar: Agexport, 15 avenida 14-72 zona 13, Ciudad de Guatemala

Ticket para Portfolio Review 5pm a 9 pm $20 usd

Ticket para Networking Session 7pm-11pm $20 usd

Compra tus entradas en:

https://events.oneclub.org/portfolio-night-2023/guatemala-city

Para más información sobre cómo participar o patrocinar, visite nuestra página City Host, contáctanos a los correos:

portfolionight@estoesmarte.com; marciano@estoesmarte.com; aviu@goodmood.com; economia.naranja@agexport.org.gt

Redes sociales:

FB: ►Portfolio Night Guatemala

IN: ►Portfolio Night GT

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Portfolio Night GT (@pnight.gt)

(Visited 12 times, 12 visits today)

Publicidad