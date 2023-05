Fallece Tina Turner, leyenda de la música rock and roll

La referente mundial del rock and roll internacional ha muerto a los 83 años en su casa de Küsnacht, en Suiza.

Tina Turner ha muerto a los 83 años de edad tras una larga enfermedad. Medios internacionales informaron sobre la lamentable noticia y confirmaron que sus últimos días los ha vivido en su casa de Küsnacht, una pequeña localidad de Suiza cercana a Zúrich.

La portavoz de la artista ha sido la encargada de dar la noticia. “Con ella, el mundo pierde a una leyenda de la música y a un modelo a seguir”, expresó a través de un comunicado.

Nacida en Estados Unidos, Turner fue una de las cantantes de rock más queridas. Es reconocida por su carisma en el escenario y una diversidad de éxitos que incluyen The Best, Proud Mary, Private Dancer y What’s Love Got to Do With It.

“La lista de obstáculos es larga: una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica, la muerte prematura de miembros de mi familia y múltiples enfermedades”, cuenta en la introducción de sus memorias “La felicidad nace de ti” que publicó en el 2021.

Ganadora de doce premios Grammy y con más de 200 millones de discos vendidos, los mayores éxitos de su carrera llegaron en los años 80, cuando se convirtió en la gran estrella femenina del rock.

