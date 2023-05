Kimberly Flores se hace “calzón chino” con su diminuta tanga

La sugestiva fotografía de la modelo guatemalteca desató todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Sí, una vez más, Kimberly Flores está dando de qué hablar en las redes sociales por una de sus publicaciones. En esta ocasión, la famosa modelo guatemalteca compartió una fotografía que dejó muy poco a la imaginación.

En la colección de fotografías, se puede ver a la pareja de Edwin Luna posando con una sugestiva tanga. Muchos usuarios afirmaron que la también cantante se hizo “calzón chino” con su diminuta prenda.

“Esta mujer haciéndose calzón chino”, “Que belleza de mujer”, “Simplemente hermosa”, dicen algunos de los textos que se pueden leer en las redes sociales respecto a la imagen.

Kimberly Flores recibe duras críticas…

Asimismo, muchos usuarios destacaron lo “mal operada” que se ve Kimberly en las postales. Y es que hay que recordar que fue hace unos meses atrás, cuando Flores confirmó que se había hecho una marcación abdominal.

Sin embargo, muchos usuarios han destacado que su retoque estético no quedó “nada bien”. “Tu marcación se ve torcida”, “Enseñe porque talento no hay”, “El cirujano no te dejó las líneas rectas”, han destacados algunos internautas.

Hace unas semanas atrás, decidió salir en su defensa tras varios ataques que ha recibido en redes. Por medio de un videoclip, la empresaria destacó que ella “podía hacerse lo que quisiera porque podía”.

Fue hace unos días atrás, cuando Flores sorprendió a sus fanáticos al dar a conocer su nuevo vehículo. Se trata de un automóvil de la marca Jaguar, sin embargo, el detalle que se robó la atención fue el color.

En esta ocasión, Flores optó por un modelo en color rosa, el cual presumió por todo lo alto a sus fans.

“Amé los resultados de mi camioneta. Es muy elegante”, se le escuchó decir en un video que compartió en su cuenta de Facebook”, afirmó la intérprete de canciones como “Mejor me quedo sola” y “El Trenecito”.

