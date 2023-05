Imitador de Michael Jackson muere estrangulado por pasajeros en Metro

*Imágenes fuertes. Video capta el momento en que un pasajero aplica la llave a un afroestadounidense conocido por sus imitaciones al cantante.

El video que muestra la muerte de un pasajero en un metro ha causado conmoción en las redes sociales. La víctima era un imitador de Michael Jackson y murió después de que otros pasajeros le redujeran y uno le hiciera una llave de estrangulamiento

Según agentes de la policía, el cuerpo de Jordan Neely, de 30 años, quedó inerte en el suelo del tren. Falleció por compresión del cuello, así lo determinó el forense de la ciudad el miércoles.

¿Qué sucedió? El lunes por la tarde estaba gritando y caminando de un lado a otro de un tren de la línea F en Manhattan, según testigos y policía, cuando fue reducido por al menos tres personas.

A man has died after being held in a chokehold on the New York City subway. https://t.co/gqgfIKUj78 pic.twitter.com/pyEnIKUS55

Entre ellos estaba un veterano de la infantería de marina de Estados Unidos, que le puso un brazo con firmeza en torno al cuello. Un video publicado en Internet, mostraba al hombre sometiendo a Neely.

Los usuarios de redes lo identificaron como el hombre que por años se dedicó a imitar a Michael Jackson en el metro. El presidente del distrito de Manhattan tuiteó el miércoles que le había visto actuar muchas veces en el tren A, y que hacía sonreír a la gente.

This was Jordan Neely, a hungry New Yorker choked to death by a grinning Marine who is being celebrated as a hero by NYPD and press. His offense? “Aggressive speech”, throwing his jacket on the ground and asking for food and water. pic.twitter.com/F3rRj30rQL

— Rafael Shimunov (@rafaelshimunov) May 3, 2023