Pablo López llega para darle “el abrazo más grande” a los guatemaltecos

El cantante español pisará tierras guatemaltecas para ofrecer un gran espectáculo en zona 16.

Publicidad

Será mañana cuando el cantante español Pablo López se presentará por primera vez en Guatemala. El artista llega al país de la mano de su gira “Quasi”, la cual aterrizará en El Bedford, Cayalá a partir de las 8 de la noche.

En medio de su tour, el artista hizo un espacio para platicar con Publinews sobre su música, su inspiración y lo que le emociona presentarse en Guatemala. Las entradas al show ya están disponibles en todos los puntos de Todoticket.com y tienen un precio de Q499.

Fue hace unos días cuando el artista estrenó su sencillo “El abrazo más grande de todos los tiempos”. “El abrazo más grande que me ha dado es el de mi público, ellos siempre me reconfortan y son mi principal inspiración para seguir”, destaca Pablo.

Asimismo, durante la charla enfatizó que su principal inspiración para componer nace de la “vida propia”.

“No hay nada más surrealista a veces que sentarte con una cerveza en un bar y verlas pasar. O si te centras en una relación personal, casi todo lo que sucede pasa desapercibido, nunca he escrito al ensueño o a la derrota profunda”, comenta Pablo.

Además, recomendó a sus fanáticos que quieren seguir sus pasos de ser personas auténticas para alcanzar el éxito. “El mejor consejo que les puedo dar es que sean ellos mismos y que luchen por cada uno de su sueño”, afirma el cantante de 39 años de edad.

Pablo López prepara varias sorpresas para Guatemala

El también compositor aprovechó para invitar a todos sus fanáticos para que asistan a su concierto, ya que tiene preparadas varias sorpresas. “Van a vivir la mejor noche de sus vidas, tendrán el ‘Abrazo más grande de todos los tiempos’. No se lo pueden perder”, agrega López.

Finalmente, el artista afirmó: “La música pertenece a un terreno que no sabría describir. Toco primero y después pienso, y la música pertenece a un ancho de banda diferente, no podría describir una situación musicalmente, pero probablemente me llevaría a tocar algo”.

(Visited 13 times, 13 visits today)

Publicidad