Estrella de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” dice adiós a Marvel

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 será la última película de la saga. Medios internacionales han informado que Zoe Saldana también ha decidido decir adiós a su personaje en el universo Marvel, Gamora.

Zoe Saldana forma parte de esta saga desde el 2014 y ahora anuncia que no repetirá más en el papel. Su presencia confirmada en la nueva película será su última aparición como el personaje.

En un amplio reportaje de portada en The Hollywood Reporter, la actriz de Nueva Jersey lo confirmó. “No creo que sea el final de los Guardianes. Es el final para mí, Gamora”, comentó. También Dave Bautista dejó claro que esta será su última aparición con su personaje. “Estoy muy agradecido a Drax. Me encanta. Pero es un alivio que termine. No siempre fue agradable. Fue difícil ponerme en ese rol. El proceso de maquillaje me agotaba. Y tampoco sé si quiero que mi legado sea Drax, es una interpretación tonta y quiero hacer cosas más dramáticas”, expresó.

En el reportaje se hace un repaso del tortuoso camino que ha tenido la película desde que Gunn fuera despedido y de cómo todos los principales actores y Kevin Feige trabajaron entre bambalinas para asegurarse que el director volviera para terminar lo que empezó.

Guardianes de la Galaxia Vol 3 se estrenará el próximo 4 de mayo con grandes expectativas que sea una de las películas más taquilleras del año.

