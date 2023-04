¡Sin nada enfrente! Anitta crea tendencia con exquisito look

La famosa cantante ha conquistado las redes sociales al presumir un exquisito outfit carente de sostén.

Anitta sigue dando de qué hablar y en esta ocasión la artista brasileña lució de lo más sensual. La cantante brasileña se mostró con un look con el cual no deja nada a la imaginación. El mismo se trata de un top abierto que evidencia que la joven artista no usaba ropa interior.

Con este look, la intérprete de “Envolver” se aseguró de que todos los ojos estuvieran puestos en ella en el evento repleto de estrellas de Tiffany & Co. en la ciudad de Nueva York.

La cantautora de 30 años lució este conjunto atrevido cuando asistió a la gran reapertura de la tienda insignia de la casa de joyería de lujo en la Quinta Avenida. En esta ocasión, la nominada al Grammy deslumbraba con un blazer de gran tamaño con el cuello de un botón blanco cosido en la ropa exterior, además de unos pantalones holgados negros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anitta 🎤 (@anitta)

El mismo día se anunció que había firmado con un nuevo sello discográfico, tres semanas después de separarse de Warner Music Group porque “no estaban promocionando su música”.

“Siempre me encanta como luce”, “Es tan sensual, bella”, “Todo lo que usa me encanta, la amo”, fueron las reacciones de sus fans.

