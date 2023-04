Siddhartha anuncia concierto en Guatemala

El cantante y productor mexicano anuncia su presentación en nuestro país. El músico fue baterista de la banda Zoé.

Siddhartha anunció en sus redes sociales que pronto se presentará en Guatemala. Los guatemaltecos podrán disfrutar de éxitos como “Únicos” o “Ser Parte” el próximo 3 de septiembre en el Parque de la Industria.

“Amigos en Latinoamérica, con mucha emoción les comparto algunos de los países que estaremos visitando en este año, estamos ansiosos por regresar, a partir de mañana estarán los boletos a la venta, nos vemos pronto!”, comentó en su publicación que inmediatamente se llenó de cientos de reacciones.

“Se arregló mi día”, “Qué bueno que recordaste a Guatemala, acá te esperamos”, “Será un concierto increíble, ya espero más noticias”, fueron algunos comentarios de sus seguidores.

Polémica de acoso sexual

En marzo de este año y tras la celebración de Día Internacional de la Mujer, Jorge Siddhartha González Ibarra se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por una acusación de presunto abuso sexual en su contra.

De acuerdo con el testimonio que compartió una mujer, cuya identidad permanece en anonimato, en una cuenta de Instagram dedicada a la difusión de denuncias, comentaba que en 2018 estaba teniendo relaciones sexuales consensuadas con el cantante.

“Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara a que acabara. Tuve que gemir de los nervios y me dijo: ‘Ves como si te está gustando?’. Esas palabras se me van a quedar toda la vida”, escribió en mensaje privado a las administradores de la página, quienes publicaron el testimonio.

La usuaria de Instagram que acusó al exintegrante de Zoé no compartió más información sobre el contexto en que habría ocurrido el abuso y todo lo que habría sucedido después.

“La verdad es que mi amiga, que supuestamente tuvo relaciones con Jorge Siddhartha, está mintiendo. De hecho hizo ese tipo de broma de mal gusto (…) Ella no pasó por una situación así y espero que no la pase. Gracias a su ignorancia varias chicas pagaremos el precio. Al rato que le pase algo, Dios no lo quiera, no le van a creer”, comentó otra usuaria.

El artista nunca comentó al respecto pero tras dar a conocer sus nuevos conciertos muchos agregaron que si no tenía problemas legales. “Siddhartha nunca comentó al respecto por que no existe tal denuncia”, “Todo fue falso y ojalá él lo aclaré”, “Lo esperamos con lo mejor de su música todo lo demás fue puro chisme”, fueron algunos comentarios.

