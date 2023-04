Salma Hayek exhibe sus atributos con un diminuto bikini que apenas la cubre

La actriz arrasó con una serie de fotos en un traje de baño amarillo luciendo un espectacular cuerpazo a sus 56 años.

Salma Hayek elevó la temperatura de las redes sociales y dejó con la boca abierta a sus miles de seguidores en Instragram tras subir una galería de fotos en las que luce un diminuto bikini amarillo que resalta sus atributos.

En las sensuales imágenes, la actriz mexicana aparece en sobre unas escaleras de un yate en medio del océano, donde su espectacular cuerpazo resalta entre el bello paisaje.

“Cada vez que necesito sentirme renovada, me meto al mar 🌊 #oceanlife”, escribió.

La sensual mujer de 56 años también sorprendió a sus seguidores al mostrarse al natural en las fotos, sin maquillaje y con su cabello negro suelto. La publicación ha acumulado más de 640 mil reacciones tras dos horas de publicación.

“Tu y Maribel Guardia , entran al mar y salen con 2 años menos en cada ocasión.😮”

“Cover de traje de baño de Sports Illustrated ❤️ @si_swimsuit”

“Mirar a esta mujer a sus más de 50 años debería ser ilegal”

“Pero si cada día que pasa estás mas joven cómo lo hace señoraaaaaaa 🍷🍷”

Un éxito para la actriz

La revista Times ha publicado su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo y en ella se encuentran destacadas figuras políticas, deportivas, activistas y artistas.

Entre ellos, se encuentra Salma Hayek, quien ha sido reconocida por su gran éxito a nivel mundial y su destacado papel en la promoción de la cultura mexicana.

Ella siempre ha demostrado su orgullo por sus raíces y su dedicación para resaltar la riqueza cultural de su país. Además, su habilidad actoral le ha permitido interpretar una amplia gama de papeles, convirtiéndose en una figura influyente en la industria cinematográfica.

“Me siento muy honrada de estar en tan notable compañía en la lista de TIME de las 100 personas más influyentes del mundo. Gracias Penélope, por tus hermosas palabras en el artículo. Me hiciste retroceder el comienzo de nuestra amistad y mi carrera y me sentí llena de gratitud hacia mis fans, amigos y familiares que me han apoyado durante las tres décadas de mi trabajo”, comentó.

