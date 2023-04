Belinda reacciona al embarazo de Cazzu y Christian Nodal

La cantante ofreció una entrevista a varios medios de comunicación quienes la cuestionaron sobre el embarazo de la artista argentina y el cantante mexicano.

Belinda brindó un concierto en Aguascalientes donde ofreció una entrevista a varios medios de comunicación quienes la cuestionaron sobre el embarazo de Cazzu y Christian Nodal. Al momento, la famosa aprovechó para pedir a la prensa que no le volvieran a preguntar sobre su pasado.

Aunque en un primer momento la cantante intentó evadir la pregunta finalmente habló por primera vez de la noticia. La intérprete de “Luz sin gravedad” comentó: “Un abrazo a todos, un bebé es una gran bendición”.

Después aprovechó las cámaras para pedir a la prensa que no le volvieran a preguntar sobre cuestiones pasadas, ya que lo consideraba molesto.

“Les pido por favor y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo no tengo por qué hablar de nadie. Deseo lo mejor siempre a todo el mundo”, comentó Belinda.

Finalmente, la también actriz indicó que “un bebé es una bendición, es una alegría así que por favor ya no voy a responder nada de esto, les deseo lo mejor”.

