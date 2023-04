Difunden impactantes imágenes del accidente que sufrió Luis de Alba

Luis de Alba, mejor conocido como el “Pirruris”, sufrió un aparatoso accidente que casi le cuesta la vida.

Luis de Alba, mejor conocido como el “Pirrurris”, sufrió un aparatoso accidente que le causó lesiones en una rodilla y en el rostro, al impactarse contra un buró, según explicó el actor en un video que se compartió en redes sociales. En la grabación se ve al comediante, quien ha enfrentado algunos problemas de salud desde un tiempo atrás, con el ojo morado y en donde destacan las curaciones que recibió por parte de personal médico.

“Hoy en la mañana, como no prendí la luz, ya ando medio güey, me resbalé, no había luz y no supe ni dónde caía, pero fui a caer en la esquina del buró. Me salió sangre y no sabía ni donde andaba. Me quería parar y ‘bolas’, la otra pierna, la que tengo jodida”, reveló el “Pirrurris”.