Maluma exhibe a su novia en candente foto tocando sus atributos

El cantante compartió las fotos más "hot" de sus vacaciones junto a Susana Gómez en las playas de Cartagena.

Publicidad

La historia de amor entre Maluma y Susana Gómez comenzó en 2021, al parecer continúa desarrollándose y todo va viento en popa, pues ambos se han mostrado muy enamorados.

En esta ocasión, el cantante y la modelo presumieron en sus cuentas de redes sociales los mejores momentos que pasaron durante sus más recientes vacaciones de Semana Santa, disfrutadas en las playas de Cartagena.

Para el colombiano, este tiempo libre con su novia fue un respiro de lo ajetreada que ha estado su vida desde inicios del 2023, pues en cuestión de cuatro meses estrenó tres nuevos temas.

En su cuenta de Instagram, que contabiliza más de 62 millones de seguidores, Juan Luis Londoño Arias compartió un carrusel de fotografías titulado “Ese 🍑 es mío – Recap Semana Santa Co (Colombia)”.

La portada de la publicación es una imagen suya con Susana Gómez abrazándolo de espaldas a la cámara, además, él posa sus manos en los atributos traseros de su pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MALUMA (@maluma)

Confesiones del cantante

En los inicios de la carrera, se dijo que él y J Balvin tenían una enemistad muy grande. De hecho, esto fue confirmado por los ambos. Sin embargo, actualmente, los colombianos se consideran amigos y aseguran tener una buena relación.

“Gracias a Dios, tenemos una buena relación y somos parceros”, dijo Maluma en una entrevista con Alofoke donde reveló cómo era que antes percibía a J Balvin, quien era su competencia directa, pero él jamás lo vio con malos ojos.

“Al principio las cosas no funcionaban por ego. Yo no tenía nada contra él, nunca tuve nada contra él. Siempre que él me veía, yo sentía que había una vibra mala de él hacia mí, pero por mi parte era todo lo contrario porque acuérdate que cuando yo tenía 15 años, yo iba a los quinceañeros en Colombia y yo iba no más para verlo cantar a él. Yo quería ver a Jose”, indicó.

(Visited 76 times, 76 visits today)

Publicidad