La modelo guatemalteca Kimberly Flores estará acompañada por Edwin Luna.

El próximo viernes, 28 de febrero de 2023, Edwin Luna ofrecerá un concierto en Amatitlán con su banda de regional mexicano La Trakalosa de Monterrey. Su esposa, la modelo guatemalteca, Kimberly Flores, confirmó, por medio de un video en vivo, que también visitará el municipio que se ubica a 30 kilómetros de la capital.

Flores, mientras transmitía desde sus redes sociales, recibió reclamos de sus fans guatemaltecos por no acompañar a su esposo a la presentación que ofreció con su banda el 4 de marzo pasado en Ayutla, San Marcos. Para recompensarlos, la modelo prometió que estaría presente en el concierto de la feria de La Cruz en Amatitlán.

“¿Por qué no fui? (a Ayutla) Porque mi marido se fue por tierra, entonces como le quedaba en la frontera de México a Guatemala, él se fue directo, entonces no lo pude acompañar porque quería estar lo más que se pueda en la casa. Pero va a estar en Amatitlán, verdad, entonces en Amatitlán, obvio, no me lo voy a perder porque está a una hora de la capital”, aseguró Kim Flores.