“Welcome to Derry”, desvelan el reparto de la nueva serie de IT

La historia se centraría 25 años antes del asesinato de Georgie, el hermano menor de Bill Denbrough. Un acto que inició la guerra entre “IT” y la pandilla de “Los Perdedores”.

Publicidad

HBO Max confirmó el proyecto “Welcome to Derry“, la serie que contará desde otras historias los ataques del payaso Pennywise, villano de las cintas de “IT”. Ahora finalmente comparten detalles del elenco.

Según el portal Deadline, ya hay cuatro actores confirmados para la producción que protagonizarán estos sucesos en el icónico pueblo de Derry.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de IT (@itmovieofficial)

Ellos son: Taylour Paige (Ma Rainey’s Black Bottom), Jovan Adepo (Watchmen), Chris Chalk (Perry Mason) y James Remar (Dexter), quienes ya firmaron para ser parte de una producción que se situaría en el pasado del pueblo de Derry, centrándose en los ataques previos de la criatura conocida como Pennywise.

Según el medio internacional la historia se centraría 25 años antes del asesinato de Georgie, el hermano menor de Bill Denbrough. Un acto que inició la guerra entre “IT” y la pandilla de “Los Perdedores”. En ese contexto, por ahora se desconocen detalles de los personajes de Paige, Adepo, Chalk y Remar.

Jason Fuchs, quien fue parte de las películas de It, escribirá el guión para el primer episodio, basado en una historia de Andy Muschietti, Barbara Muschietti y el propio Fuchs.

Por el momento se desconoce cuándo sería el estreno de esta serie pero muchos fans ya la esperan con ansias. “Quisiera saber cómo es que el payaso se vuelve un demonio”, “Nunca han explicado los orígenes de It, espero que acá sí los expliquen”, “Será una serie muy interesante”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Lee también: ►Muere Paul Cattermole, integrante del grupo S Club 7

(Visited 14 times, 14 visits today)

Publicidad