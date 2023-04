¿Qué deseo pedirías que se te cumpliera en “Fantasy Island”? Roselyn Sánchez nos platica de la temporada 2

La famosa actriz puertorriqueña nos reveló detalles de la nueva entrega de la serie que “cumple deseos”.

La aventura continúa en la segunda temporada de “Fantasy Island”, protagonizada por la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez. En medio de las grabaciones, la famosa hizo un espacio para platicar con Publinews, en donde nos reveló cuál es el deseo que le gustaría que le cumpliera “la isla”.

Esta producción tiene lugar en un completo turístico de lujo, donde cualquier fantasía solicitada por los huéspedes se cumple, aunque rara vez resulta como se espera. En esta ocasión, la puertorriqueña le da vida al personaje de Elena Roarke, la administradora de esta misteriosa isla.

Al cuestionarle a Roselyn sobre lo que le gusta lo que no, ella afirma: “No me desagrada nada”, enfatiza. Asimismo, agrega: “Ella es muy complicada. Cuando yo firmé para hacer la serie, leí el piloto, pero la Elena que pensé cambió por la producción. Ha sido un proceso descubrir si ella es humana o no, si tiene poderes”.

Roselyn Sánchez nos habla más sobre los invitados…

Además, la puertorriqueña aprovechó para destacar la buena química que hay con los actores invitados en esta segunda entrega. Y es que en esta temporada se contará con la participación de Teri Hatcher, James Denton y Frankie J. Alvarez.

“Hemos tenido la suerte de tener invitados super queridos. Cada episodio es un invitado distinto. Semanalmente es como una vuelta giratoria, en la que entran y salen actores”, agrega.

Asimismo, aprovechó para destacar que, en esta entrega, su personaje será muy feliz al lado de Javier. “Esta etapa de romance es como una probadita, que todo empieza bien, pero como drama novelero, hay un elemento que lo paraliza”, comenta Roselyn.

La serie que se transmite por “Universal +” te abrirá las puertas a un mundo lleno de fantasías. Finalmente, la actriz boricua resalta que si ella tuviera la oportunidad de pedirle un deseo a “la isla”, serían varios.

“Recientemente, hice una cartulina de cómo me veo en los próximos 10 años, pero yo sé que la isla solo me cumpliría los deseos que realmente me harían feliz”, aborda Roselyn.

