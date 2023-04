Rihanna comparte momento con su hijo y sin querer deja ver de más

La cantante publicó un video luciendo un sexy sostén de ejercicios, que en breves segundo le juga una mala pasada y revela de más.

En mayo de 2022, se reveló que Rihanna había dado a luz a su primer hijo. En ese momento solo se dio a conocer que ambos estaban bien pero sin mostrar el rostro del pequeño.

Fue siete meses después que la cantante publicó imágenes de su primogénito en su cuenta personal de TikTok, donde se puede ver el rostro del pequeño de manera clara.

Ahora, la intérprete de Diamonds compartió un nuevo video, en su cuenta personal de Instagram, en donde vemos al bebé de 10 meses sostenido por su famosa mamá, quien aparece en sostén de ejercicios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por badgalriri (@badgalriri)

El clip fue compartido con la siguiente descripción “Look who don’t want mommy to workout (Mira quién no quiere que mamá haga ejercicio)”, lo que da a entender que la artista se encontraba haciendo su rutina de ejercicios, pero tuvo que interrumpirla para atender a su pequeño.

Lo que acaparó la atención fue que por un momento el sexy atuendo de la artista le juega una mala pasada y muestra parte de su intimidad.

Luego de su presentación en el Super Bowl, ella fue protagonista de la portada de una de las revistas de moda y estilo más reconocidas a nivel mundial, donde aparece en compañía de su familia.

Roban en casa de la cantante

Un auto fue robado de la casa de Los Ángeles de Rihanna luego de ser dejado encendido por el chofer mientras ella ingresaba al inmueble, según dieron a conocer medios internacionales.

El auto fue sustraído este fin de semana, cuando el chofer encargado entró a la propiedad para recoger algo, por lo que dejó el vehículo encendido y con las llaves adentro, así lo dio a conocer TMZ.

Al regresar, el chofer descubrió que el sedán Audi 2012 ya no estaba, aunque la policía está investigando el incidente, al parecer el sospechoso huyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por badgalriri (@badgalriri)

