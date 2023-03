Famosa actriz fue víctima de la secta sexual NXIVM

Las integrantes de esta secta eran sometidas a castigos físicos y psicológicos, donde las mujeres para demostrar su amor por el líder debían ser lastimadas con hierro hirviendo para marcarse el nombre de este hombre.

La actriz mexicana Verónica Jaspeado fue víctima de la secta sexual NXIVM y aseguró que se trató de una experiencia “fuerte y real” que tuvo que enfrentar. En entrevista con Ventaneando, la famosa explicó que, con su testimonio, recopilado en el documental sobre dicho culto, buscó que no hubiera más víctimas.

“Es fuerte y es real… mira, también si me animé a hablar, es porque le puede pasar a quien sea, entonces lo dudé mucho, sinceramente, me liberó, pero una parte me decía ‘si mi experiencia le puede servir a otras personas… me aguanto mi vergüenza’”, declaró.