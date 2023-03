Fan sube abruptamente al escenario y restriega su rostro en los senos de Belinda en pleno concierto

La cantante mexicana confesó que dicho incidente ha sido uno de los peores momentos que le ha tocado vivir.

Publicidad

Belinda se fue transformando en una de las voces más populares de la música en español y por ello combina sus compromisos en el set de grabación con sus conciertos. Recientemente, la estrella ofreció un show, en el que sufrió un accidente arriba del escenario y todavía no se recupera.

Fue por medio de las redes sociales en donde se compartió un clip de la joven ofreciendo un show en México. Por lo que se sabe, la artista hizo un show en un palenque, en donde se subió un fan al escenario de forma abrupta.

Fan de Belinda se sube al escenario y asegura la cantante que la lastimó. pic.twitter.com/6HqEkLoFph — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 27, 2023

“En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó”, se le escucha decir a la famosa. Además, Beli agregó: “Me asusté mucho, me duele la espalda”, preocupando a sus miles de fans de las redes.

En las imágenes se puede ver como la persona no se desprende de Belinda e incluso en cierto momento restriega su rostro en los senos de la artista. Cabe destacar que la intérprete destacó que el suceso no pasó a mayores, pero que tendría que guardar reposo por unos días para sentirse mejor.

Nuevos proyectos de Belinda en Netflix…

Hace unos días, la joven estuvo involucrada en otro escándalo: Ya que supuestamente circularon algunas imágenes de ella y Natanael Cano besándose. Mientras que algunos resaltaron que sí se trataba de Belinda, otros afirmaron que era otra joven que tenía un parecido muy similar a la cantante.

Recientemente, la mexicana anunció que será el próximo 21 de abril cuando regrese a la pantalla de Netflix con el estreno de la segunda temporada de “Bienvenidos al edén”.

Lee también:

Dicho proyecto regresó a Beli a a la pantalla chica, después de un largo tiempo dedicado totalmente a la música y a los reality show televisivos.

(Visited 60 times, 60 visits today)

Publicidad