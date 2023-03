Las intimas confesiones de Georgina Rodríguez sobre Cristiano Ronaldo a días de que se estrene su serie

En un importante programa de televisión, la pareja del famoso futbolista tocó varios temas íntimos.

Georgina Rodríguez reveló detalles de la intimidad de su esposo, el astro del futbol, Cristiano Ronaldo. La modelo y empresaria contó los secretos de su relación, como la reacción que tuvo el día que se conocieron.

Asimismo, la famosa aprovechó para hablar de los regalos que se hacen y también confesó una historia de niña que le sirvió para educar a sus hijos. Será este viernes cuando se estrene la segunda temporada de Soy Georgina, la serie de Netflix en la que ella muestra cómo es su vida.

“Soy muy organizada. Soy muy joven, me encantan los niños, los de los demás no”, contó Gio. Asimismo, destacó que ella y él se conocieron mientras trabajaba en el local de una conocida marca de ropa.

“Es un hombre guapísimo, cuando lo vi era tan guapo que me daba vergüenza mirarlo. Sentí mariposas”, relata la modelo.

Más confesiones de Georgina Rodríguez

Además, confesó un regalo muy especial que le hizo y que no tuvo ningún valor monetario. “Este año, para mi cumpleaños me regaló su tiempo porque normalmente coincide con partidos, me sentí super feliz”, reveló.

Además, agregó que ella le ha regalado tres vehículos y ya no le regalo más, ya que no es original. Asimismo, enfatizó que en su casa “se habla en español” y recordó una historia de niña que la marcó para poder educar a sus hijos.

“Cuando mis hijos dejan restos de comida, lo guardo para una merienda o les muestro fotos de chicos que no tienen que comer”, detalló. Por último, se refirió con pesar a su bebé fallecido en 20233, pero que su serie la ayudó a salir adelante.

“Me ha traído mucha oscuridad, pero también mucho amor, hacer esta temporada me ha hecho muy feliz, me he sentido muy arropada”, puntualizó finalmente Georgina Rodríguez.

