¿Quién es el artista más popular del mundo?

Abel Tesfaye, mejor conocido artísticamente como The Weeknd, es estadísticamente el artista más popular del mundo, y nadie más se le acerca. El éxito del cantante canadiense de 33 años lo ha llevado a establecer dos nuevos récords Guinness. Ahora el músico de éxitos como “Blinding Lights” tiene la mayoría de los oyentes mensuales en Spotify: 111.4 millones (al 20 de marzo de 2023) y es el primer artista en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales en la misma plataforma de reproducción musical.

The Weeknd tiene actualmente casi 30 millones de oyentes mensuales más que Miley Cyrus, que ocupa el segundo lugar (82.4 millones). También está cómodamente por delante de Shakira (81.6 millones), Ariana Grande (80.6 millones), Taylor Swift (80.2 millones), Rihanna (78.5 millones) y su rival masculino más cercano, Ed Sheeran (77.5 millones).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Weeknd (@theweeknd)

Las crecientes cifras de transmisión de The Weeknd vienen tras el lanzamiento de su remix “Die For You” con Ariana Grande, que se volvió viral en TikTok. La pista alcanzó el puesto número uno en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el séptimo número uno para The Weeknd y Grande, respectivamente.

Antes de su lanzamiento, Grande se burló de la canción al publicar un video de TikTok de sí misma en el estudio, acompañado por la leyenda: “escribió y grabó un verso para mi amigo después de un día de 14 horas en el set. Esta cierta excepción tuvo que hacerse…”.

Another 1 Ari ⭐️🌙 pic.twitter.com/e4q98RdRRi — The Weeknd (@theweeknd) March 6, 2023

Esta es la cuarta colaboración del dúo, después de “Love Me Harder” (2014), “Off the Table” (2020) y el remix de “Save Your Tears” (2021). El “Die For You” original se lanzó en 2016 como parte del álbum “Starboy” de The Weeknd y finalmente encabezó las listas seis años después. Ésta es la subida más larga al número uno en el Hot 100 para una canción no festiva en la historia.

