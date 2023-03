La “maldición” de Kim Kardashian que afectó a Messi

La “maldición" de Kim Kardashian empezó en los octavos de final de la Europa League.

París Saint-Germain no es ajeno a dar la bienvenida a celebridades mundiales al Parque de los Príncipes, como Beyonce, Jay-Z, Rihanna y Leonardo DiCaprio, por nombrar solo algunos. El último fin de semana no fue la excepción, ya que se hizo presente a ese recinto deportivo Kim Kardashian, fecha en la que los líderes de la Ligue 1 cayeron ante el Rennes (0-2).

La estrella del programa “The Kardashians” se unió a la lista cada vez mayor de fanáticos famosos del PSG cuando asistió al juego con su hijo de 7 años, Saint, y algunos de sus amigos. El grupo, que también incluía a la media hermana de Kim, Kendall Jenner, tuvo acceso al campo antes de que comenzara el partido cuando el club dio la bienvenida a su invitada especial.

Great to welcome special guest @KimKardashian to the Parc des Princes today! #PSGSRFC pic.twitter.com/xbWtnDTEER

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 19, 2023