Danilo Carrera captado muy cariñoso con 3 mujeres diferentes en la misma semana

Aunque el actor no ha revelado la identidad de su novia, fue visto con su supuesta pareja. Días después apareció con otras 2 mujeres, una de ellas es la actriz Regina Velarde... ¡con quien se besó!

Luego de su conocido romance con Michelle Renaud, Danilo Carrera se dio un tiempo soltero, algo que cambio a finales del año pasado cuando reveló que tenía una nueva novia.

Aunque el actor no reveló su identidad, solo dijo que era de origen árabe, que es doctora y una persona con valores totalmente diferentes. Ya en diciembre, dio a conocer que se había comprometido.

Recientemente declaró que su novia “tiene sus títulos por ahí de realeza”. En medio de su compromiso, TV notas lo captó con una mujer, quien nos aseguran es su misteriosa novia.

Sin embargo, días después fue fotografiado en dos diferentes ocasiones muy cariñoso con otras dos chicas, una de ellas era la actriz Regina Velarde, de 22, su compañera en la telenovela El amor invencible y con quien lo vieron besándose. Te mostramos las imágenes:

Llegó el momento en que comenzaron los besos y abrazos, incluso ella lo tomó de la cintura. Las demostraciones de cariño entre Regina y Danilo duraron unos cuantos minutos.

En diciembre pasado Danilo Carrera compartió en Instagram un video donde se veía la mano de una mujer con un anillo de compromiso, el cual acompañó con un mensaje que decía:

“Nunca había sentido esto antes. No puedo compararlo con el amor, porque contigo me siento más arriba”. Luego en una entrevista declaró: “Es una persona con valores totalmente diferentes, se dedica a la medicina, no tiene nada que ver con la actuación. Me encanta, porque es mucho más inteligente que yo, sabe cinco idiomas; no es mexicana, es árabe”.